Ravvedimento speciale - dichiarazioni 2022 | in scadenza al 31 maggio 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Entro venerdì 31è possibile utilizzare ilper cancellare le violazioni commesse e pagando in soluzione unica oppure in rate. L’adesione all’istituto si perfeziona infatti con il versamento, entro fine, della sanzione pari a un 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi. Ricordiamo che il decreto legge 39/ha spostato al 31il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuovaè valida sia per le violazioni riguardanti lerelative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, sia le violazioni riguardanti lerelative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre. Per precisare meglio il tutto l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, il 15scorso, una circolare ad hoc, con le istruzioni sulla riapertura della possibilità di ravvedersi per le violazioni del