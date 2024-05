Nuovo contratto nazionale - parrucchieri e non solo | guadagni aumentati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) È stato raggiunto un accordo per il rinnovo delnel settore Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non curativa, Centri Benessere. Di seguito tutti i dettagli, dall’aumento previsto alla valenza retroattiva e ciò che questo comporta.Si usano icome figura di rappresentanza di una categoria, quella estetica, ben più ampia. Numerosi addetti ai lavori, specializzati in questo campo, guadagneranno di più. In linea generale l’accordo tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs consente anche un miglior riconoscimento delle professionalità. Numericamente parlando, si tratta di un cambio di passo per più di 140mila lavoratori dipendenti in Italia, si stima. Per loro, statisticamente suddivisi in 60mila aziende del settore, è previsto un aumento medio a regime al terzo livello di 183 euro. Il tutto con valore retroattivo, il che vuol dire che l’intesa ha vigenza dal 1° gennaio 2023, con durata indicata fino al 31 dicembre 2026.