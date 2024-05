Difesa - Green Dea - debito comune | Von der Leyen alla prova del dibattito tv tra candidati Ue con lo spettro dell’estrema destra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da Bruxelles – Ci siamo. Il D-day è arrivato. A due settimane dall’apertura delle urne per le Europee (6-9 giugno a seconda dei Paesi) è il giorno del duello televisivo tra i principali protagonisti della competizione elettorale. Schlein contro Meloni? Macché. La sfida tutta italiana tra la presidente del Consiglio e la leader del Pd nel salotto di Bruno Vespa è saltata, come noto, per lo stop dell’AgCom ottenuto dai partiti esclusi in ossequio a rigidi criteri di par condicio. Ma è in Europa che si gioca la sfida, ed è a Bruxelles che si terrà invece oggi pomeriggio il duello televisivo tra gli Spitzenkandidat, idelle famiglie politiche del continenteguida della Commissione. Si comincia alle 15 nella sede del Parlamento europeo, trasformata per l’occasione in un’arena all’americana con al centro i cinque contendenti prescelti: Ursula von der, ricandidata dal Ppe, Nicolas Schmit per i socialdemocratici del Pse, Sandro Gozi per i liberali di Renew, Terry Reintke per i Verdi e Walter Baier per la Sinistra europea.