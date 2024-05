Calciomercato Milan - Guirassy a prezzo di saldo e poi Zirkzee | la strategia di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

Milan, la strategia di Geoffrey Moncada è chiara: Serhou Guirassy e poi tutto su Joshua Zirkzee Prima Serhou Guirassy e poi Joshua Zirkzee. Potrebbe essere questa la strategia del direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada per provare a rilanciare il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dopo l'incontro che si è tenuto nella giornata di mercoledì 22 maggio tra i dirigenti del club di via Aldo Rossi e alcuni rappresentanti dello Stoccarda, l'attaccante guineano è diventato un nome davvero caldo in casa rossonera. I suoi goal, 30 in 30 partite, hanno attirato l'interesse del Diavolo, che adesso potrebbe affondare il colpo. Sì, perché, Simic potrebbe essere utilizzato come contropartita per abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino (la clausola da 17,5 milioni di euro). Milan, ecco la strategia di Moncada: non solo Guirassy, anche Zirkzee rimane il prescelto per l'attacco