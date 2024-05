Ambra - quando a 17 anni i giornali la prendevano in giro perché ingrassata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il peso delle celebrità (soprattutto se donne) un tempo era argomento di dibattito e i settimanali scandalistici ci andavano a nozze. Chi come me è stato un adolescente degliduemila è cresciuto a pane, Pokemon e bodyshaming. Per fortuna ora le cose sono cambiate e il fisico non è più un argomento di gossip: chiunque può essere come vuole. L’aumento di peso non fa più notizia, esiste la body positivity e Lady Gaga ci ha insegnato che siamo born this way. Ma se durante gliduemila il bodyshaming andava di moda, un decennio prima si ironizzava anche sui cambiamenti di peso, pure se la protagonista in questione era minorenne. Ne sa qualcosaAngiolini. La cantante in questi giorni si è imbattuta in vecchi articoli ditutti risalenti al 1994, archiviata l’esperienza a Non è la Rai, diventò conduttrice di Generazione X. In quel periodoprese un po’ di kg e questo ilo sottolinearono tutti anche in maniera sprezzante: “Aiuto! Sto diventando un palloncino gonfiato”, hanno scritto in uno.