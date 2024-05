Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non si nascondono più - le prime foto di coppia mano nella mano

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha il vizietto della smentita facile. Lo aveva fatto ai tempi del divorzio con Bonolis quando aveva dichiarato «Non è vero nulla» e poi si sono lasciati, e lo ha fatto di nuovo dopo i primi avvistamenti con: «Siamo solo amici» ma ora stanno insieme (o almeno così pare). Il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato la neoinsieme, in giro per Roma. Dagli scatti emergono pochi dubbi sulla natura del loro rapporto: i due, infatti, si tengono pere si scambiano diverse effusioni in pubblico. Come risponderà adesso l’opinionista? Di seguito tutti i dettagli sul loro incontro.: il nuovo fidanzato èValerio Palmieri, giornalista di “Chi,” descrive un dopocena “romanticissimo” tra, parlando di un “sentimento vero” che sembra unirli. Lepubblicate parlano chiaro: gli occhi e i sorrisi dei due protagonisti rivelano una connessione profonda e autentica, più eloquente delle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal ballerino e dall’imprenditrice.