Terremoto Napoli - sindaco Manfredi partecipa a sopralluoghi | Nessun danno a scuole e allo stadio San Paolo

Il Terremoto nella zona dei Campi Flegrei e Napoli continua a fare paura: chi vive in zona sta vivendo giornate davvero complicate e la scorsa notte sono state centinaia le persone che hanno dormito... leggo

Formia – Margherita, residente a Pozzuoli da 47 anni, è al limite. Per la prima volta nella sua vita, sta seriamente pensando di lasciare la sua città natale, spaventata dai recenti eventi sismici che hanno colpito i Campi Flegrei. La scorsa notte, Margherita, suo marito Luigi, la loro bambina di sei anni e i suoceri […] L'articolo Terremoto a Pozzuoli : famiglia fugge in auto fino a Formia e valuta di lasciare Napoli sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

"Ai Campi Flegrei c'è chi lascia la sua casa, ma il governo preferisce accogliere Chico Forti" - "Ai Campi Flegrei c'è chi lascia la sua casa, ma il governo preferisce accogliere Chico Forti" - Nelle ultime ore si sono contate oltre 150 scosse di terremoto e l'ultima ha toccato magnitudo 4.4 ... già assessore con delega alla Protezione Civile della provincia di napoli. "In realtà molti lo ... today

Le scosse continueranno nei Campi Flegrei. "Ma evacuiamo solo le case davvero a rischio" - Le scosse continueranno nei Campi Flegrei. "Ma evacuiamo solo le case davvero a rischio" - Devono sapere dove posizionarsi in casa in caso di terremoto, ad esempio ... di accoglienza e attesa con una capienza di 200 posti sarà realizzata in giornata a napoli, probabilmente nel territorio ... huffingtonpost

Terremoto Napoli, cons. Simeone: "Dovremmo abituarci come i giapponesi, inutili allarmismi" - terremoto napoli, cons. Simeone: "Dovremmo abituarci come i giapponesi, inutili allarmismi" - Il consigliere comunale di napoli, Nino Simeone, ha parlato delle continue scosse di terremoto di ieri sera soffermandosi sulla questione Stadio Maradona. areanapoli