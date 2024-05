Roma - rapinano tassista con maschera da clown e coltello | arrestati

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 14:03 Nella notte tra il 20 e il 21 maggio a Roma è stato messo in atto un siparietto da film horror: una donna insieme a un clown hanno attaccato con un coltello un tassista, per poi rapinarlo. Il fatto si è svolto intorno alle 3.30 in via Vacuna, […] L'articolo Shock a Roma: un uomo vestito da clown rapina un tassista e gli ruba 50€ proviene da Il Difforme.

Un tassista Romano è stato derubato questa notte in zona Pietralata-Tiburtino. L’uomo ha ricevuto una chiamata alle 3.30 dal servizio taxi del 3570. Arrivato a destinazione ha caricato la cliente, ma prima che mettesse in moto l’auto a bordo è salito un uomo con la maschera da clown e un coltello. Era un complice della donna che nel frattempo aveva estratto una seconda arma.

