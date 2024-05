" come Turchia , abbiamo deciso di prendere parte nel caso (per genocidio ) presentato dal Sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia internazionale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa ...

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu è destinato a morire in carcere come Ratko Mladic , condannato all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. "Prima o poi il macellaio di Gaza, ...

I giovani israeliani che bloccano gli aiuti per Gaza - I giovani israeliani che bloccano gli aiuti per Gaza - Non sono solo i coloni più estremisti a fermare i convogli umanitari verso la Striscia, ma anche giovani generazioni di israeliani ...

L’Aia vuole arrestare Netanyahu, Flick: «Sotto accusa non è lo Stato di Israele» - L’Aia vuole arrestare netanyahu, Flick: «Sotto accusa non è lo Stato di Israele» - Così come per Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, il leader delle Brigate Al Qassem meglio conosciuto come Mohammed Deif, e Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas. Israele, però, non ha aderito alla ...

"Netanyahu come Sinwar". L'Aia ora vuole arrestarli - "netanyahu come Sinwar". L'Aia ora vuole arrestarli - Crimini di guerra, il procuratore chiede un mandato per il premier, il ministro Gallant e tre leader di Hamas. Israele: "Vergogna storica" ...