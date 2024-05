Mobilità docenti 2024 | non ho avuto trasferimento interprovinciale - mentre collega con meno punti ha ottenuto passaggio ruolo Perché?

(Di martedì 21 maggio 2024) Pubblicati i trasferimenti e i passaggi a.s./25, gli interessati non soddisfatti nel movimento richiesto si pongono diverse domande in merito. Fasi e ordine movimenti. L'articolo .

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i risultati delle operazioni di Mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024 /25. Come segnala la Cisl Scuola, i movimenti totali ammontano a oltre 58mila, un dato significativo che riflette le esigenze e le dinamiche del corpo insegnante italiano. Mobilità docenti : pubblicati i risultati l’elenco dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggi o è disponibile sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione. quifinanza

In pubblicazione i Bollettini degli Uffici scolastici provinciali con gli esiti delle domande di Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024 -25. L'articolo Mobilità docenti 2024 , pubblicati trasferimenti e passaggi. Bollettini provinciali [COMPLETO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Mobilità 2024/2025, movimenti disponibili il 22 maggio per il personale educativo, il 27 per gli ATA e il 30 per gli IRC - ... giorno in cui verranno pubblicati gli esiti della mobilità per il personale ATA , e il 30 maggio , ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti

Friuli Venezia Giulia, A2A presenta bilancio sostenibilità territoriale: generato valore di 30 milioni euro per territorio - A2A ha inoltre proseguito nello sviluppo della mobilità sostenibile: attraverso la propria rete di ...di Somplago hanno visto la partecipazione di oltre 1.400 persone tra studenti e docenti friulani.