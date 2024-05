Gasperini | Momento propizio per lasciare? Si dice che sia quando vinci

(Di martedì 21 maggio 2024)ha parlato in conferenza stampa per presentare la finale di Europa League tra la sua Atalanta e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Molti i temi toccati, tra cui quello del futuro. Quale è ilper? «Ilnon lo saici arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Siche ilgiusto è, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai asi lascia, viviamo di presente più che di futuro. Quello che ha fatto Xabi Alonso è molto bello, sicuramente gli si sarebbero spalancate tante occasioni. È molto positivo, un esempio di calcio». L’ennesima qualificazione in Champions è il modo migliore per ...

Se glielo avessero chiesto in passato, si sarebbe (forse) irrigidito o avrebbe sviato i discorsi ma oggi no, «Il matrimonio ? Sicuramente, sicuramente sì, ci sarà», ha confessato il neo papà Andrea Cerioli , in una recente intervista a Casa Sdl, parlando della sua relazione con Arianna Cirrincione... today

Gasperini sul futuro: "Il momento giusto per lasciare Si dice che sia quando si vince" - Gasperini sul futuro: "Il momento giusto per lasciare Si dice che sia quando si vince" - Esiste un buon momento per lasciare "Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella ... tuttonapoli

Atalanta, Gasperini: "Addio Si dice che il momento giusto è quando vinci..." - Atalanta, Gasperini: "Addio Si dice che il momento giusto è quando vinci..." - Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo futuro nella conferenza della vigilia della finale di Europa League tra la sua Atalanta e il Bayer Leverkusen: "Il momento propizio per lasciare non lo ... sportmediaset.mediaset

Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute - Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute - Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni della divina Artemide per Amore, Finanza e Salute. Ariete Amore. Il Nodo Nord, che al momento si ... gazzettadelsud