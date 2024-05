Trapani - sequestrati circa 30 chili di hashish | due gli arrestati

(Di lunedì 20 maggio 2024) Droga trovata in un’automobile e in una casa. I carabinieri hanno arrestato adue uomini di 39 e 52 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di30di. I militari dell’Arma in via Fardella, hanno bloccato il 39enne, mentre stava caricando nel cofano della propria autovettura una grande busta consegnatagli dal 52enne.In seguito ad una perquisizione nella vettura sono stati trovati e sequestri 94 panetti di, per un peso complessivo di10. In casa del 52enne, vicino a dove era stata parcheggiata l’auto dell’altro indagato, sono statialtri 203 panetti diper un peso complessivo di oltre 21. I due sono stati portati nel carcere di ...

