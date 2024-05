Summit sulla Robur di serie D A breve si saprà chi resta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si sta per aprire una settimana importante per la, una settimana in cui archiviare definitivamente il passato e guardare definitivamente alla prossima stagione. Che sarà inD: il campionato che attende i bianconeri si preannuncia tutt’altro che semplice, con club anche blasonati pronti a giocarsi lo stesso loro obiettivo. Un campionato diverso dall’Eccellenza che il Siena di Magrini si è mangiato senza dare scampo alle altre pretendenti. E se ripetere un cammino del genere sarà praticamente impossibile, lascenderà in campo con le armi affilate. Già nelle prossime ore dovrebbe tenersi un incontro tra il tecnico Lamberto Magrini (foto) e i direttori Farina e Guerri per pianificare il futuro. E quindi potrebbero già conoscersi i nomi di coloro che proseguiranno l’avventura sotto la Torre del Mangia dalla scorsa ...