L’oscura morte di Raisi evidenzia la necessità di una giusta pace in Medioriente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Scopriamo certamente l’acqua calda affermando come l’assassinio politico sia un’arte nella quale eccellono da tempo l’Occidente e i suoi servizi. Basta un’occhiata rapida alla storia degli ultimi cinquant’anni per imbattersi in vari casi di questo tipo. Per limitarsi al nostro Paese, pure da tempo indiscusso servo e vassallo degli Stati Uniti, troviamo i nomi del paladino dell’indipendenza energetica, Enrico Mattei. In altri Paesi come la Svezia abbiamo avuto l’uccisione dell’ideologo dei nuovi rapporti col cosiddetto Terzo Mondo, Olaf Palme, mentre a Cuba sono decine, se non centinaia, i tentativi di uccidere Fidel falliti solo grazie alla superiore qualità della sicurezza cubana. Ma gli omicidi politici sono moltissimi e riguardano ogni regione del pianeta, mentre è noto come all’interno della Central Intelligence Agency statunitense abbia a lungo operato e probabilmente operi ancora ...