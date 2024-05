I diritti televisivi in base al piazzamento Chiudere dietro le prime due vale almeno 2,4 milioni in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Stanotte non si gioca solo per la gloria, ma anche perché se è vero che la qualificazione alla Champions a Casteldebole ha reso già ricchissima la torta dei ricavi della prossima stagione è altrettanto vero che tra arrivare terzi o quinti, a livello di introiti da, ballano quasi 5di differenza. La torta da spartirsi sulladelpuro è di 128,7, pari al 12 per cento dei 1.073 complessivi che verranno suddivisi tra le 20 squadre di A. Ora: l’Inter scudettata incasserà 20, il Milan al secondo posto 16,8, alla terza andranno 14,4, 12 alla quarta e 9,6 alla quinta. Al momento, Bologna e Juventus viaggiano a braccetto a 67 punti, con l’Atalanta che insegue a 66. Se Bologna e Juve arrivassero ...