Dove allenerà Pioli nella prossima stagione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il destino di Stefano, ormai, è segnato. Il tecnico, al termine della, lascerà infatti il Milan con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, prevista nel 2025. Un addio che giungerà al termine di un'annata deludente per i rossoneri, non tanto per il cammino in...

Anche il Napoli è pronto a far partire con decisione le manovre per la nuova stagione. A breve ci sarà anche l'ufficialità di Manna ma è chiaro che il primo passo sarà l'allenatore. Viste le difficolt ...

Sta per terminare la stagione, e con essa sta per iniziare il valzer delle panchine di Serie A. Tra le squadre alla ricerca di un allenatore c'è il Napoli, che aspetta di capire il futuro di pioli, ...

L'annuncio della rescissione dal Brighton è come un fulmine a ciel sereno: anche DeZerbi si iscrive alla lista degli allenatori in cerca di una squadra per la prossima stagione.