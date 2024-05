Atletica - Dosso in forma olimpica | record italiano nei 100 metri sotto la pioggia Jacobs | A Parigi vado per vincere un altro oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23. Al via tra poco i 100 ostacoli con queste protagoniste: 1 549 13.21 12.90 DI LAZZARO Elisa maria 1998 W ITA ITALYBO011 C.S. CARABINIERI SEZ. Atletica 2 542 13.08 CARMASSI Giada 1994 W ITA ITALYRM052 ...

16.11: Dosso parte forte e tiene fino alla fine chiudendo in 11?12, secondo posto per la svizzera Frey con 11?33, seconda la ungherese Takas con 11?34. In finale ci sarà lei assieme a Hunt 16.09: NUOVO