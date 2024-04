Montpellier-Nantes venerdì 26 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 25 aprile 2024) Continua a disfare in casa quanto di buono fatto in trasferta ildi Koumbouarè che è reduce dal brutto KO nel derby bretone contro il Rennes e rimane a soli 3 punti dal terzultimo posto. La sfida di oggi vede i canarini ospiti sul campo di unche quando c’è da trovare i punti salvezza si rende protagonista di prove di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calcio in tv oggi: programma del 19 aprile 2024 - Calciomagazine: ...su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì ... reduce dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Montpellier e ...le partite in diretta tv e streaming 14.00 Olympiacos - Nantes (...

Calcio in tv oggi: programma del 19 aprile 2024 - Calciomagazine: ...su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì ... reduce dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro il Montpellier e ...le partite in diretta tv e streaming 14.00 Olympiacos - Nantes (...