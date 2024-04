Eboli piange il piccolo Francesco Pio - ucciso da due pitbull Il sindaco | Ci vuole un patentino per chi ha questi cani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 aprile 2024) La magistratura continua le indagini sulla morte diPio, il bimbo di 13 mesida duein una villetta a Campologo di, in provincia di Salerno. Intanto, la comunità del paese si è stretta intorno alla famiglia in lutto. L’Ansa era presente quest’oggi, 25 aprile, alla parrocchia SS. Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana a Battipaglia, dove si sono celebrati i funerali del bambino. «Parlo a nome della famiglia D’Amaro: non abbiamo parole per quanto accaduto. Il mio pensiero va a mio nipote che non c’è più. A prescindere di chi sia la colpa, lui non c’è più. Era come un figlio. La mia famiglia chiede solo giustizia. È un dolore che solo chi lo ha vissuto può capire», ha raccontato ai cronisti la signora Virginia, zia della vittima. La famiglia viene descritta come affranta dalla morte del ...