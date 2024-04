AEW | Settimana prossima conosceremo l’avversario di Strickland a Double or Nothing - l’annuncio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 aprile 2024) Durante il match di ieri notte vinto contro Kyle Fletcher, Swerveè venuto a conoscenza che il suo avversario diorverrà annunciato, nell’episodio di Dynamite che si svolgerà il primo maggio a Winnipeg. Verrà quindi sancito verosimilmente quello che sarà il main event del prossimo PPV AEW, con il palio il World Championship conquistato a Dynasty dall’ex WWE. Anche Chris Jericho, idolo di casa, sarà dello show, mettendo in palio il suo FTW Championship conquistato domenica in un match contro Shibata. E’ questo l’unico match annunciato per lo show, anche se sono già confermate le presenze di Adam “Edge” Copeland e, soprattutto, il ritorno di Kenny Omega, importantissimo dopo quanto visto stanotte.