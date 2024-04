(Di mercoledì 24 aprile 2024) La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno inviatoa lungo raggioin Ucraina per la prima volta in due anni di guerra e le forze ucraine hanno immediatamente utilizzato le armi per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e le truppe russe nel sud-est del Paese durante la notte di martedì. Lo rivelano alcuni media Usa, tra cui il New York Times e Politico.

Il via libera è arrivato: l? Ucraina riceverà dagli Stati Uniti i tanto attesi missili a lungo raggio, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha concesso a Kiev più di 60... (ilmessaggero)

Il via libera è arrivato: l? Ucraina riceverà dagli Stati Uniti i tanto attesi missili a lungo raggio, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha concesso a Kiev più di 60... (ilmessaggero)

I missili atacms già inviati segretamente dagli Usa a Kiev - La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno inviato segretamente i missili a lungo raggio atacms in Ucraina per la prima volta in due anni di guerra e le forze ucraine hanno immediatamente utilizzato le ...ansa

Usa e Uk sbloccano le forniture di armi a Kiev: ecco cosa riceverà e perché la controffensiva ucraina rimane un miraggio – L’analisi - Per qualcuno è una "boccata d'ossigeno", ma le nuove armi a Kiev rischiano solo di rallentare un esito del conflitto che appare sempre più scritto - L'analisi ...ilfattoquotidiano

Londra a ritmo di guerra. Sunak dopo Varsavia va a Berlino per l'alleanza per Kiev - Nel giorno in cui Biden mette la firma sui sudatissimi aiuti americani, il Regno Unito si dice pronto ad annunciare “il più grande pacchetto di ...huffingtonpost