Bradisismo a Pozzuoli cosa succede; la terra sale | Magma non coinvolto

La prima esercitazione di Protezione Civile per il Bradisismo ai Campi Flegrei si terrà lunedì 22 aprile 2024 e coinvolgerà anche alcune scuole di Napoli , Pozzuoli e Bacoli che saranno evacuate . Si tratta delle simulazioni per il rischio terremoti ...

Manzoni aumenta la tassa sui rifiuti mentre Josi dice di diminuirla: nuovo “sgarbo” da Bacoli a pozzuoli - pozzuoli – Preso dalla eterna sindrome del “primo della classe” Josi Della Ragione ci ricasca. Non stanco dell’incidente diplomatico del mese scorso, quando annunciò le assunzioni a tempo di record de ...cronacaflegrea

bradisismo: iniziativa Lega Campania, chiesta proroga superbonus - "Un Piano di prevenzione di danni o di crolli, parziali o totali, dei fabbricati non antisismici nei Comuni dei Campi Flegrei e la proroga del superbonus 110% per questa area come già approvato per al ...ansa

Monterusciello, raccolte 20 tonnellate di rifiuti e piantumate 20 mila nuove piante - Monterusciello appare totalmente diversa nelle ultime settimane, in particolare i terreni che circondano i palazzi post bradisismo degli anni Ottanta. Una riqualificazione che si ...ilmattino