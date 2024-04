(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’ESPERTO RISPONDE. Per molti italiani non è facile muoversi in questa giungla die capire a quali agevolazioni possono avere diritto o meno. Ne parliamo con Monica Gardana, direttrice del Caf Cisl Bergamo.

L’Europa ha dato il via libera alla direttiva Case green. Il piano comprende una decarbonizzazione completa del settore edilizio, a partire dalle nuove costruzioni. Gli edifici già esistenti, pubblici e privati, avranno più tempo, ma poche esenzioni. La direttiva prevede anche lo Stop alle caldaie ... (quifinanza)

Modalità di utilizzo del bonus - Vorrei che mi si chiarisse se per detrazione fiscale 65% per pompa di calore s'intende sconto in fattura o recupero fiscale. Grazie ...corriere

bonus e incentivi, ecco le risposte dell’esperto - L’ESPERTO RISPONDE. Per molti italiani non è facile muoversi in questa giungla di incentivi e capire a quali agevolazioni possono avere diritto o meno. Ne parliamo con Monica Gardana, direttrice del ...ecodibergamo

Le auto elettriche compatibili con l'Ecobonus in ordine di prezzo: dalla Spring alla Seal - Abbiamo ordinato in base al loro prezzo tutte le auto elettriche compatibili con l'Ecobonus in partenza a maggio 2024.auto.everyeye