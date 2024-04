La manifestazione sabato 13 aprile alle 10,30 in piazza Italia a Fuorigrotta : "Diciamo No alla criminalità"Continua a leggere (fanpage)

Spari in piazza Castello ad Afragola . La domenica si tinge di paura in una delle strade principali del Comune della provincia a nord di Napoli. Poco prima che scoppiasse la lite - tra due gruppi... (ilmattino)

Sparatoria dopo il battesimo, far west e feriti a Napoli: «Botte con una mazza da baseball». La rissa scoppiata in un bar - Mazzate e spari, scene da far west nel pieno centro di Afragola, popoloso comune alle porte di Napoli: cinque i feriti, ma il bilancio poteva ...msn

dopo i battesimi, gli spari fuori la chiesa: ferite 5 persone - Una giornata di festa interrotta da una violenta rissa, con tanto di spari che hanno ferito cinque persone. Il tutto davanti a una chiesa dove si erano da poco celebrati alcuni battesimi. È successo ...today

Campania. Scontro a fuoco davanti alla chiesa: quattro feriti dopo lite - Il fatto è avvenuto dopo una lite tra due gruppi di persone, mentre nella vicina chiesa di San Giorgio si svolgevano dei battesimi. Due feriti, uno alla gamba e l’altro anche all’addome, sono stati ...agro24