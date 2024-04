54enne deceduto - soggetto in arresto | come avremmo dovuto dare la notizia dell’assessore ucciso rispettando la legge Cartabia

(Di domenica 21 aprile 2024) Vittime senza nome e arresti senza identità. L’ultimo effetto nefasto causato dalle norme introdotte dall’ex ministra Martaè un buco nero informativo senza precedenti. Solo per fare un esempio eccodomenica, grazie alla riforma, è stata presentata ladell’uccisione con un falcetto da giardinaggio di Pierluigi Beghetto, assessore comunale del piccolo paese di Esino Lario (in provincia di Lecco) e dell’del suo vicino di casa Luciano Biffi: un “” sessantenne arrestato perché avrebbe aggredito il vicino “cinquantaquattrenne al termine di un diverbio; in conseguenza delle ferite riportate quest’ultimo decedeva”. È questo il contenuto del comunicato stampa diffuso a metà pomeriggio (l’omicidio è avvenuto intorno alle 9 del mattino) dalla procura di Lecco. Ed è questa ...

