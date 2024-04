Liegi-Bastogne-Liegi 2024 - nella Classica più antica il duello tra Pogacar e Van Aert – Favorit - curiosità e orari tv

(Di sabato 20 aprile 2024) Domenica 21 aprile è il giorno della, conosciuta anche come la “Doyenne” delle classiche monumento, la più. La corsa chiede il trittico delle Ardenne dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Un percorso leggendario: 255 chilometri da, con undici salite da affrontare, tra cui la mitica Côte de la Redoute, che come sempre potrebbe essere decisiva per il successo finale. I protagonisti Ilpiù atteso è quello tra Tadej, vincitore nel 2021, e Mathieu Van der Poel, reduce dalle vittorie al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix. Dopo le cadute che hanno falcidiato il gruppo e tolto di mezzo il vincitore delle ultime due edizioni, ...

