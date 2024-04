Kena | Bridge of Spirits sembra essere in arrivo per Xbox - ecco cosa sappiamo

(Di sabato 20 aprile 2024)ofè stato classificato come un gioco per le piattaformeSeries dalla Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’organizzazione che si occupa della classificazione dei videogiochi pubblicati nel Nordamerica in base al loro contenuto ed alle fasce d’età a cui si rivolgono. Inizialmente, nel 2021,ofera uscito in esclusiva su PlayStation e PC, ma con l’ultima classificazione ESRB sembrerebbe che l’accordo di esclusività tra Ember Labs e Sony sia prossimo alla conclusione. Nello specifico, la classificazione ESRB definisce la Deluxe Edition diofcome un gioco adatto ai ragazzi e fra le piattaforme ha inserito la dicitura “...

