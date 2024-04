Patto firmato coi sindacati Over 65 - ecco le priorità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un luogo polifunzionale per la popolazione anziana65, magari da realizzare in prossimità della Casa della Comunità, e sperimentare forme di cohousing sociale da realizzare attraverso il recupero di edifici fatiscenti e degradati. È la sollecitazione che è stata messa nero su bianco all’interno del protocollo d’intesa siglato formalmente ieri daiSpi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil e dagli esponenti dell’amministrazione comunale. Si tratta di un paio di novità che il Comune potrebbe mettere in atto a medio-lungo termine. Per la verità, lo spazio per anziani è un’esperienza già vissuta in città, ma purtroppo arenatasi nel periodo del Covid: gli spazi all’ultimo piano del palazzo ex Gil sono infatti chiusi da tempo. "Questo nuovo luogo dovrebbe fornire supporto agli anziani autosufficienti con politiche e progetti che garantiscano comunque ...