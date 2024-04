Novanta anni fa nasceva la prima lavanderia automatica. Curiosità e miti da sfatare sul bucato

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Oggi le lavanderie automatiche a gettoni sono ovunque nelle grandi città, e stanno prendendo piede anche nei piccoli paesi. Madel 18 aprile del 1934 non esistevano. Quel giorno di 90fa infatti apriva in Texas laself service della storia. Il successo fu immediato, tant’è che si diffuse negli Stati Uniti, in Canada e persino in Australia. In Gran Bretagna invece arriverà solo 15dopo. Eppure, sul, resistono ancora molti luoghi comuni. A sfatarli ci ha pensato Patric Richardson nel libro ‘La magia del’. Mito: la candeggina è ottima per sbiancare i tessuti bianchi ingialliti. Macché! Anzi, semmai la candeggina è ciò che provoca l’ingiallimento. I tessuti bianchi sono candidi perché sono tinti, e ...

Un tuffo nel passato in maniera inedita. Una serata in cui ripercorrere, in chiave acustica, tre decenni di storia di uno dei gruppi che più hanno segnato la scena ska punk degli anni ‘90 e ... (ilgiorno)

Sosta selvaggia a Rimini, in viale Vespucci arrivano i paletti - Troppe auto in sosta vietata, tra piazzale Kennedy e piazza Marvelli (ex Tripoli), lato mare. E’ un fenomeno che si è presentato gli ultimi tre anni, dopo la realizzazione del parco del mare senza la ...chiamamicitta

Valmadrera, cordoglio per Clemente Butti - Valmadrera (La Val) - Cordoglio per la morte di Clemente Butti, 90 anni, storico commerciante valmadrerese. Alimentarista, prima in via Mulini e poi fino a pochi anni fa in via San Martino 1, Butti la ...corrieredilecco

Giovedì 18 aprile - Nasceva 86 anni fa Leone Di Lernia, cantante, conduttore radiofonico e chi più ne ha più ne metta. Nato a Trani il 18 aprile 1938, iniziò la sua carriera musicale negli anni sessanta come urlatore, pe ...spettakolo