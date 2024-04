Lunin para - Rudiger segna | il Real Madrid di Ancelotti elimina i campioni del City ai rigori

(Di giovedì 18 aprile 2024) Manchester4-5 Una partita a scacchi, attacco contro difesa, con Pep Guardiola e Carloa muovere i loro pezzi pregiati sul prato dell’Etihad Stadium. L’1-1 dei 90' (Rodrygo al 12', De Bruyne al 31' della ripresa) non cambia nei supplementari. Dagli 11 metri la spunta 5-4 ilche va in semifinale di Champions League, dove troverà il Bayern Monaco. Dopo il 3-3 dell’andata,...

