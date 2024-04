Studenti assaltano La Sapienza Trecento contro la polizia | due arresti Meloni | questo non è manifestare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Scontri all’Università Ladi Roma dove era attesa la riunione del Cda e del Senato accademico in merito agli accordi di ricerca con Israele, argomento incandescente. Due gli arrestati dopo il tentativo di irruzione prima al Senato accademico e poi al commissariato sotto al quale si erano radunati i manifestanti: uno è fermato per danni a un’auto della, l’altro per l’aggressione un agente. La giornata inizia con due studentesse, Martina e Letizia, incatenate al totem davanti all’ingresso del Rettorato per "richiedere lo stop degli accordi dell’università con Israele e le dimissioni della rettrice dalla fondazione Med Or, e termina con supplementi di tensione prima davanti al rettorato, poi fuori dalla città universitaria: glisostengono che tre di loro siano rimasti leggermente feriti durante le tre ...