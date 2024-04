Beethoven e la grazia di Anastasiya

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pesaro Capitale Italiana della Cultura continua a prestare attenzione alla musica di qualità. Un appuntamento da non perdere è quello del Concerto di gala in programma al teatro Rossini oggi alle ore 21, in occasione dei cinque anni di attività dell’Orchestra Olimpia. Per questo evento, tantissimi saranno gli ospiti di fama nazionale ed internazionale, tra cuiPetryshak, classe 1994, una delle violiniste più acclamate della sua generazione. Com’è nata la sua passione per la musica? "In realtà è nata in modo spontaneo. Io sono di origine ucraina e lì, sin da piccoli, si viene indirizzati verso determinate discipline artistiche. Inizialmente ho provato la danza ma poi, un giorno, mentre camminavo nel centro città ho sentito un signore suonare Vivaldi con il violino magnificamente. Da lì è nata la mia passione". Cosa accadde? "Subito ho avuto l’appoggio ...