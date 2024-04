Amici 23 colpo di scena | Michele Bravi lancia una proposta a Sarah e Lil Jolie | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 14 aprile 2024) Ad23 c’è stato un nuovodi, non riuscendo a prendere una decisione, hato unae Lil. Il giudice del talent di Maria De Filippi, che doveva votare per il ballottaggio eliminatorio così come i suoi colleghi, ha parlato con la produzione e lasciato due alternative. La prima? Dare il verdetto stilato con i voti di Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré. La seconda? Attendere una settimana e assegnare una canzone a testa alle due a rischio eliminazione per poter decidere meglio.Tv