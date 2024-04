Via libero definitivo per le case green | Giorgetti | Pochi fortunelli | chi paga?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Consiglio dell'Ue ha formalmente adottato la revisione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la cosiddetta direttiva "", che mira a ridurre le emissioni di gas serra e la povertà energetica nell'Ue. Secondo le nuove norme, entro il 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero ed entro il 2050 il patrimonio edilizio dell'Ue dovrà essere trasformato in edifici a emissioni zero. Per gli edifici non residenziali, la direttiva introduce standard minimi di rendimento energetico. Secondo le nuove norme, poi, nel 2030 tutti gli edifici non residenziali dovranno essere al di sopra del 16 per cento degli edifici con prestazioni peggiori e nel 2033 al di sopra del 26 per cento degli edifici con prestazioni peggiori in termini di rendimento energetico. Gli unici due voti contrari sono stati quelli dell'Italia e ...

