Calciomercato Milan – Zirkzee svela le sue intenzioni Ecco cosa vuole fare

trattativa in corso per il rinnovo di contratto di Davide Calabria con il Milan (scadenza 30 giugno 2025). Ecco tutti i dettagli Tra rinnovo e nomi annotati sulla lista degli obiettivi di mercato, ... (dailymilan)

Il Calciomercato del Milan ruota attorno al numero nove del futuro. Piace sempre Gyokeres , ma la pista svedese è difficile per due motivi Rimane caldo il nome di Viktor Gyokeres per l’attacco del ... (dailymilan)

Calcio e Finanza conferma: “La sesta va in Champions se Atalanta o Roma vincono l’EL da quinte!” - Grazie al ranking l’Italia è ad un passo da prendersi il quinto slot. E se Atalanta o Roma vincessero l’Europa League arrivando quinte, ecco il sesto posto Di sponda, conviene al Napoli conviene tifar ...informazione

Bonanni sicuro: «Scamacca Non è pronto per una big come la Juventus» - Bonnani ne è certo: «Scamacca Non è pronto per una big come Milan, Inter o Juventus». Le parole dell’ex calciatore A TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così di Scamacca con un riferimento alla Juv ...juventusnews24

Calciomercato Roma, dalla Germania: fari puntati su un giovane centrocampista - La Roma, secondo alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Germania, starebbero seguendo un giovane centrocampista ...sportnews.eu