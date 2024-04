Non ruba abbastanza | donna incinta all’ottavo mese aggredita in metro dai tre uomini Necessario parto d’urgenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bottino dei furti troppo magro. E così unaè statae picchiata nel pomeriggio di venerdì all’interno dellaB di Roma da treche la polizia sta già cercando grazie ai filmati. L’ipotesi è che siano residenti nel campo rom di Castel Romano. La vittima è stata trasportain ospedale dove il personale sanitario ha ha deciso di far nascere il bambino. Il neonato è sotto osservazione Le immagini del violento pestaggio sono state pubblicate dalla pagina Welcome to Favelas e sono diventate immediatamente virali. Nel video si vedono tre persone prenderla a calci e pugni mentre lei è a terra, col volto coperto di sangue. Dopo averla picchiata, i tre sono fuggiti, anche se avrebbero le ore contate. Gli ...