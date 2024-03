Santanchè | la furia di Giorgia Meloni | verso le dimissioni

(Di sabato 23 marzo 2024) Nel cuore della politica italiana, un vento di tensione soffia forte: Daniela, la Ministra del Turismo, si avvicina pericolosamente al rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui fondi Covid. Un evento che ha scatenato l’ira della Presidente del Consiglio,, la quale, già dal luglio scorso, aveva chiarito che un simile sviluppo avrebbe costituito un punto di non ritorno per la permanenza dinel governo. La decisione arrivava in seguito al respingimento, da parte della maggioranza di centrodestra, della mozione di sfiducia presentata in Aula. La notizia, diffusa dalle agenzie di stampa sulla chiusura delle indagini, ha messo in moto la reazione immediata di. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, le due leader hanno prontamente concordato una ...

Open to Meraviglia, ecco tutti i nomi delle città storpiate: ...Daniela Santanchè. Il ministro del Turismo infatti non ha digerito alcuni strafalcioni nella campagna per promuovere il turismo in Italia. Errori grossolani, evitabili che hanno scatenato la furia di ...

