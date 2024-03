Sanchez-Asllani | duro scontro in Albania-Cile | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Nella serata di ieri è andata in scena l’amichevole fra, vinta dai sudamericani per 0-3 (qui il report). In campo momenti di tensione fra i due dell’Inter:edTENSIONE – Momenti di tensione in campo fraednel corso dell’amichevole. Al 26? del primo tempo l’attaccanteno è entrato in maniera rude sul centrocampista, compagno di squadra all’Inter, colpendolo con i tacchetti sulla caviglia destra. Un interventoper cui,, ha subito chiesto spiegazioni. Momenti di tensione, che è stata poi distesa dallo stessoall’intervallo in cui si ...