La Spezia | storie del passato L’arrivo di Richard Wagner e una notte troppo agitata Quei marinai in libera uscita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Circa cent’anni or sono, in una cupa sera di libeccio, un viaggiatore sulla cinquantina, nervoso, dal profilo grifagno, scese al migliore albergo della. Anzi, semplicemente di; poichè l’articolo "La", distintivo delle piazzaforti militari marittime, fu aggiunto al nome della città molti anni dopo. Il maturo ed inquieto viaggiatore, che masticava un po’ d’italiano con pronuncia palesemente tedesca, salì subito in camera. Stanco come era, si ficcò senz’altro sotto le coperte. Sul registro del modesto "bureau" aveva scritto, a tratti energici, le proprie generalità: Riccardo, musicista. Proprio quel pomeriggio, la squadra navale di Sua Maestà Vittorio Emanuele, comandata dal contrammiraglio Vittorio Riccardi dei conti di Netro, si era ancorata nel golfo. Una dozzina di unità, alcune in ferro, altre ancora in legno, ...