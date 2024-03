Il derby accende i motori Servono i punti salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Sale l’attesa per il super. Domani alle 14.30 il Prato andrà a far visita alla Pistoiese. Una partita che non è mai come le altre e che, a maggior ragione guardando la classifica del girone D di serie D, potrebbe risultare fondamentale per il cammino verso ladella squadra allenata da Ridolfi (foto). I biancazzurri, con 37, hanno 5 lunghezze dagli arancioni, che sono in piena lotta per evitare i play out. C’è da vendicare la sconfitta dell’andata, che fu seguita da un’accesa contestazione dei tifosi pratesi. Con una vittoria il Prato potrebbe mettere alle spalle qualsiasi preoccupazione, mentre con una sconfitta i piani potrebbero complicarsi notevolmente. In settimana Ridolfi ha alternato il 4-2-3-1 e il 3-5-2 come moduli possibili nelle partitelle a ranghi misti. Per quanto riguarda l’organico, tornerà a ...