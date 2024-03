Folorunso e un Europeo da sogno | “All’Olimpico troveremo un' atmosfera magica”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Gli Europei di atletica di Roma saranno l’occasione per l’Italia per mettere in mostra una squadra che sta crescendo a suon di vittorie e medaglie. Una delle punte di diamante è Ayomide, 27enne ostacolista italiana, originaria della Nigeria ma cresciuta a Fidenza, primatista azzurra dei 400 ostacoli e detentrice dei nazionali anche con la 4x400 outdoor e indoor. Ai mondiali indoor di Glasgow Ayomide (che in nigeriano significa ‘la mia gioia è arrivata’) è stata il capitano della squadra azzurra, ora pensa agli Europei di Roma (7-12 giugno). “Sarà bellissimo correre in casa, in uno stadio così bello come l’Olimpico. L’checi spingerà a dare il massimo e ci darà l’opportunità di testarci a livello internazionale. Sarà un”. Il padre è un pastore pentecostale, ...