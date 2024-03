Autonomia differenziata | esponenti destra e sinistra uniti contro ddl | verso ricorso a Consulta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOtto firmel’, tradi, di, docenti universitari e una sindacalista. Mondi lontani ma distanze azzerate, in nome dell’unità nazionale. Un fatto “mai accaduto” evidenzia il giornalista Luigi Vicinanza, moderatore dell’in. Da Napoli, all’Istituto degli Studi Filosofici, parte la mobilitazioneil ddl Calderoli. A promuoverla l’associazione Polo Sud e il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Il documento unitario è stato sottoscritto dalle costituzionaliste Giovanna De Minico e Marina Calamo Specchia, da Lina Lucci, ex segretario Cisl Campania, e da un gruppo di ex parlamentari: Amedeo Laboccetta, Mario Landolfi, Gennaro Malgieri, di area ...