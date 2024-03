Volley | Monza e Milano firmano il colpaccio nei playoff scudetto | espugnate Civitanova e Piacenza! Ok Trento e Perugia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono incominciati idella Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. Pirotecnica gara-1 dei quarti di finale, con incontri molto equilibrati e sorprese che non sono mancate. Ricordiamo che la serie è al meglio dei cinque incontri, passeranno il turno le squadre che vinceranno tre partite.ha liquidato Modena con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-18), confermando il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia, primi in regular season, hanno avuto la meglio sull’ottava forza del torneo, che ha tenuto botta soltanto nel primo set. I dolomitici sono stati presi per mano dagli attaccanti Kamil Rychlicki (15 punti), Alessandro Michieletto (14) e Daniele Lavia (13) sotto la guida di Alessandro Acquarone, che sta prendendo il posto dell’infortunio Riccardo ...

Playoff Superlega 2023/2024, gara-1 quarti: Monza sorprende Civitanova, ok Perugia e Trento: In archivio gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di Volley maschile, in cui non sono mancate le sorprese ma sono arrivate anche un paio di vittorie come da pronostico.sportface

Pallavolo A1 femminile – Chieri batte le Farfalle ed è vicinissima alla qualificazione alla Challenge Cup: La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 esce dal vittoriosa dal PalaBorsani di Castellanza superando 3-0 la Uyba Volley Busto Arsizio. I 3 punti conquistati sono un'ulteriore passo di Malinov e compagne vers ...ivolleymagazine

Partono male i playoff della Lube: Civitanova sconfitta (1-3) da Monza nell'esordio dei quarti. Domenica Gara 2: CIVITANOVA Inizia malissimo l'avventura della Lube di Blengini nei playoff scudetto. In Gara1 dei quarti di finale, Civitanova crolla sotto i colpi di Monza corsaro all'Eurosuole ...corriereadriatico