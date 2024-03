Calcio a 5 femminile | le convocate dell’Italia per le amichevoli contro l’Ucraina

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo la vittoria del “3 Nations Tournament” la Nazionale italiana dia 5della CT Francesca Salvatore è pronta a tornare in campo per un nuovo impegno internazionale. Si tratta del doppio test amichevole del 18 e 19 marzo, che per l’occasione si disputerà a Taranto, nella prima occasione alle ore 20.00 e nella seconda alle ore 19.00. Lo staff tecnico ha diramato la lista delle 19per le due partite, confermando in blocco le selezionate del “3 Nations Tournament” che si era tenuto qualche settimana fa a Salo in Finlandia ed aggiungendovi anche Elena De Cao. Di seguito l’elenco completo. LEPortieri: Ana Carolina Sestari (Stilcasa Costruzioni Falconara); Denise Carturan (VIP), Angelica Dibiase (GTM ...

Uno scontro diretto per la salvezza attende oggi la squadra femminile del Prato calcio a 5 in quel di Fondi, dove dovrà affrontare la Vis. Le biancazzurre ... (sport.quotidiano)

Sono andate in archivio le semifinali di andata della Coppa Italia femminile 2024 . La Roma batte 2-0 il Milan in trasferta. La squadra di Spugna con i gol di ... (sportface)

In qualità di principale promotore globale del Calcio Femminile , DAZN lancia Un Nuovo Palco Per Il Calcio Femminile , una nuova 'call to action’globalea ... (digital-news)

Le rosanero di Molinelli imbattute e sempre in testa faticano ad imporsi durante la prima frazione. Venturini sblocca la gara e poi vanno in gol Taioli, De ... (vallesina.tv)

Calcio a 5: le convocate dell’Italia per le amichevoli contro l’Ucraina: Dopo la vittoria del "3 Nations Tournament" la nazionale italiana femminile di Calcio a 5 della ct Francesca Salvatore è pronta a tornare in campo per un nuovo impegno internazionale. Si tratta del do ...oasport

Dazn, come funziona la modalità free Ecco cosa vedere gratis e come attivarla: Dazn offre un’opportunità straordinaria per tutti gli appassionati di sport, non solo di Calcio. È noto ormai che l’utente può godersi una selezione di contenuti ...ilmattino

60° Torneo Regioni: ufficializzati calendari e orari dell'edizione firmata LND Liguria: Dopo il sorteggio dei gironi, la Lega Nazionale Dilettanti ufficializza i calendari, i campi da gioco e gli orari delle 142 gare in programma per il 60° Torneo delle Regioni, la più longeva e ...primocanale