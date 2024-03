Pixar realizzerà il primo musical della sua storia | Ducks

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 4 marzo 2024) In arrivo iltargato, incentrato su un gruppo di anatre canterine, la pellicola uscirà nelle sale nel 2027. Dopo una serie di flop al botteghino dovuti in parte alle uscite in streaming in fase pandemica,ha deciso di dare una svolta concentrandosi su qualcosa di nuovo. Lo studio di animazione sta lavorando al suo, che - a giudicare dal titolo - avrà a che fare con le anatre. A diffondere l'anticipazione è stato l'insider Daniel Richtman, il quale si è concentrato soprattutto sulla novità "e" dello studio acquisito da Disney nel 2006. È interessante notare che lo studio di Cattivissimo Me, Illumination, ha già intuito ed esplorato il trend trasformando il film d'animazione ...