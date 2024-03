NBA 2023 2024 | Boston umilia Golden State | 15 punti per Fontecchio nella sconfitta dei Pistons

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quando sono stati ormai raggiunti i tre quarti della regular season NBA, la situazione inizia a definirsi. Fondamentale dunque chiudere in crescendo per garantirsi un posto ai playoff oppure un buon piazzamento. Tante le big impegnatenotte italiana, dove sono andate in scena otto partite. Ai Dallas Mavericks non è bastata la terza tripla doppia consecutiva da più di 30di Luka Doncic (38, 11, 10); a vincere sono stati i Philadelphia 76ers per 120-116. Non può passare inosservato invece il punteggio di 140-88 con cui iCeltics hanno travolto iWarriors. Ben 52 idi scarto a sancire l’undicesima vittoria di fila della franchigia che sta dominando la Conference a Est. Notevole anche il bilancio casalingo: ...