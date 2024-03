I conservatori vincono le elezioni in Iran

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) In, ihanno ottenuto la maggioranza dei seggi alledi venerdì per rinnovare l’Assemblea degli esperti, cruciale per la scelta del leader supremo, e il parlamento nazionale. Lo hanno riferito i mediaiani, confermando un’affluenza alle urne ai minimi storici. È la prima volta che gliiani sono chiamati al voto da quando sono scoppiate le proteste per la morte, nel settembre 2022, di Mahsa Amini, 22 anni, una curdaiana che era stata arrestata per presunta violazione del rigido codice di abbigliamento per le donne. Molte candidature sono state impedite da un “processo di valutazione” da parte delle autorità della Repubblica islamica, mentre il Paese si trova in un momento difficile dal punto di vista economico anche a causa delle sanzioni ...