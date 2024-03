Formia Truffa fondi Pnrr | sorpreso e sospeso 68enne imprenditore edile

Corsi di formazione fantasma per ‘intascarsi’ i fondi PNRR e frodare il fisco | Sequestro per 600mila euro: Truffa con i fondi PNRR in provincia di Latina, società di Formia prendeva i soldi per corsi di formazione mai realizzati.ilcorrieredellacitta

Tag: scomparsa gianni filosa: Continuano le ricerche di Gianni Filosa, il 54enne di Formia scomparso dal 15 febbraio scorso. In una nota il sindaco Gianluca Taddeo ha fatto...

Aprilia / Si finge intermediario per la concessione di un prestito, denunciato: APRILIA – Ieri ad Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino classe ’71 residente a Latina per Truffa; l’uomo, proponendosi come intermediario per ...temporeale.info