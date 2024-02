LIVE – Formula 1 | GP Bahrain | prove libere 2 DIRETTA

Oggi è il giorno 3 dei test di Formula 1 in Bahrain con la Ferrari in grande spolvero sul circuito di Sakhir Mercoledì è stato il giorno di Max Verstappen con ... (sportnews.eu)

Le auto scendono ancora in pista nel circuito di Sakhir in Bahrain per la seconda giornata dei test per il nuovo Mondiale 2024 Nella giornata di mercoledì ... (sportnews.eu)