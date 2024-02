Governatore che vince non si cambia | in Basilicata | Piemonte ed Umbria il centrodestra candida i governatori uscenti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «I presidenti diedche hanno ben governato saranno iti di tutto ilunito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del Presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per ile della Presidente Donatella Tesei per l’» Questa la decisione congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC comunicata in una nota data alla stampa in queste ore. Le forze che sostengono il governo Meloni stavolta preferiscono non rischiare. Dopo la Sardegna le scelte ricadono su personalità già sperimentate dai cittadini, già al loro primo giro di boa. Leggi anche: Crosetto mette la parola fine sul caso del generale Vannacci. La nota in cui si ...

